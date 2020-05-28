التليفزيون يكشف كواليس نقل صلاة الجمعة من المساجد في شهر يونيو

أكد عبدالعزيز عمران، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه تم الاستقرار على المساجد التي ستُنقل منها شعائر صلاة الجمعة، طوال شهر يونيو، وذلك بالاتفاق مع وزارة الأوقاف.

وقال "عمران"، لـ"الوطن"، إن الإذاعة الخارجية ستنقل على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة غدًا من مسجد السيدة نفسية، بينما تنقل يوم الجمعة 5 يونيو المقبل من مسجد الأزهر الشريف.

وتابع أن شعائر صلاة الجمعة، ستُنقل يوم 12 يونيو المقبل، من مسجد الحسين، بينما تُنقل يوم 19 يونيو من مسجد السيدة زينب، مؤكدًا أنه تم الاستعداد لنقل الشعائر من هذه المساجد، إن لم تُصدر قرارات جديدة من مجلس الوزراء، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن المُكلفين بنقل شعائر صلاة الجمعة، من التليفزيون المصري، يبلغ عددهم نحو 20 فردًا، إذ يحرصون على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية، فضلًا عن ارتداء الكمامات ورش الكحول والمطهرات، مع ضرورة التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى نقل القنوات الخاصة لشعائر صلاة الجمعة عن بث التليفزيون المصري.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أكدت في بيان لها، أن صلاة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة بنفس ضوابط صلاة العيد.

وشملت ضوابط العيد بمسجد السيدة نفيسة حضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.