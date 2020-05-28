بعد إتاحة الوزارة لها.. خطوات تصحيح بيانات حاجزي شقق الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ليتم إجراءها إلكترونيا، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستعرض "الوطن" خطوات تصحيح البيانات الخاصة بحاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي كالتالي:

- الدخول على البوابة الإلكترونية لموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.

- يقوم مقدم الطلب بالضغط على أيقونة الطلبات بمركز خدمة المواطنين.

- ثم اختيار طلب تصحيح البيانات، وتحديد نوع البيان المطلوب تصحيحه.

- ثم يقوم المواطن بالاطلاع على الشروط والأحكام الواجبه لتنفيذ الطلب.

- ثم يتم تسجيل البيانات الصحيحة الخاصة بمقدم الطلب.

ويمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذي تقدم به من خلال قيام النظام الآلي الداخلي بالصندوق بإرسال رسائل نصية على رقم الهاتف الذي قام المواطن بتسجيله على البوابة الإلكترونية عند تسجيل حسابه الخاص، وتتضمن موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفي الصندوق، كما أن المواطن يمكنه التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية مباشرة.