"الإسكان": إطلاق "تصحيح البيانات" إلكترونيا لحاجزي وحدات "الاجتماعي"

أطلقت وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خدمة «تصحيح البيانات» لحاجزى الوحدات السكنية بـ«الإسكان الاجتماعى»، عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الموقع، وذلك فى ضوء تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة، ومؤسسات الدولة فى جميع مجالاتها. وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى بيان أمس، إن تلك الخدمة تُمكن المواطنين الحاجزين ضمن مشروعات الصندوق ببرنامج الإسكان الاجتماعى من تقديم طلب لتصحيح بعض بياناتهم الأساسية المُسجلة بالنظام الآلى للصندوق -السابق تسجيلها وقت التقديم عند طلب حجز وحدة سكنية عبر البوابة الإلكترونية- وذلك من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية، والضغط على زر «الطلبات» بمركز خدمة المواطنين، واختيار «طلب تصحيح البيانات» ثم يتم تحديد نوع البيان المطلوب تصحيحه، حيث يقوم المواطن بالاطلاع على الشروط والأحكام للطلب. ثم يتم تسجيل البيان الصحيح. وأوضحت أن تلك الخدمة تمثل الخدمة الرابعة فى سلسلة الطلبات الإلكترونية التى يخطط الصندوق لإطلاقها خلال المرحلة القادمة، حيث يمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذى تقدم به من خلال قيام النظام الآلى الداخلى بالصندوق بإرسال رسائل نصية على رقم الهاتف الذى قام المواطن بتسجيله على البوابة الإلكترونية عند تسجيل حسابه الخاص، وتتضمن الرسالة موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفى الصندوق، كما أن المواطن يمكنه التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية مباشرة.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه تم إغلاق تلقى تلك الطلبات من خلال مكتب المواطنين بالوزارة، ومراكز الخدمة التابعة للصندوق، ولن يتم النظر إلا للطلبات التى تقدم من خلال الموقع الإلكترونى.

وفى سياق متصل، قال أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز بنى سويف الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق «مياه، وصرف، وفرمة» للطرق بجزء من الحى الثالث عشر، وكذا المرافق الرئيسية بمنطقة التجارة الداخلية بالامتداد الجنوبى بالمدينة، والمسند تنفيذها لإحدى شركات المقاولات.