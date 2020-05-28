عامل بنجع حمادي يقتل شقيقته لتاخرها في إعداد الطعام

كشفت تحريات مباحث قنا، اليوم، واقعة العثور على جثة فتاة بالقرب من نهر النيل بقرية الشاورية في نجع حمادي.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث بالعثور على جثة غاده محمد صابر 23 سنة، ملقاة بمنزلها بقرية الحلفاية بحري بنجع حمادي وبها عدة طعنات نافذة.

تبين أن مرتكب الحادث أحمد محمد صابر 27 سنة عامل شقيق المجنى عليها حيث طلب منها إعداد الطعام عقب عودته من الزراعات ولكنها تأخرت وحدثت مشاده كلاميه بينهما قام خلالها المتهم بطعن شقيقته عدة طعنات و قتلها و فر هاربا.