فرق الطوارىء تعقم محطة سكة حديد مطروح وبوابة رسوم الساحل الشمالي.. صور

نفذت فرق الطوارىء في مطروح والعلمين أعمال تعقيم لمحطة سكك حديد مرسى مطروح وبوابة الرسوم بالساحل الشمالي.

كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه بضرورة استمرار أعمال التطهير خاصة خلال الأيام المقبلة، مع تزايد حركة توافد العمالة والموظفين العاملين الوافدين من محافظات أخرى، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتنبيه بضرورة تواجد فرق التطهير والرش والفرق الطبية على مداخل المدن.

وتوجهت سيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة العلمين تحت إشراف رضا جاب الله رئيس مدينة العلمين إلى بوابة الرسوم على طريق وادى النطرون، وذلك لتكثيف الرش وتطهير السيارات المتوجهة إلى داخل المدينة فى إطار التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

من ناحية أخرى إستمرت جهود رجال القوات المسلحه من المنطقه الغربيه العسكرية فى تطهير الطرق والمرافق العامة بمدينة مرسى مطروح خلال فترة إجازه عيد الفطر المبارك للوقائية من فيروس كورونا.