الأماكن المستثناة من الحظر بعد عيد الفطر.. بدءا من السبت

قرر مجلس الوزراء حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة، بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الأماكن المستثناة من تطبيق الحظر، وفقا للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الأماكن المستثناة من تطبيق الحظر بعد عيد الفطر

يستثنى من قرار تطبيق الحظر بعد عيد الفطر المبارك ما يلي:

ـ جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكل أنواعها سواء بالسوق المحلية أو التصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصرف الآلي، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن بالمستودعات أو الشركات، أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

ـ المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضراوات، الفاكهة، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها، خلال ساعات حظر الانتقال، أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال جمهور.

ـ جميع المخازن، المصانع، المستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، المواني، المستشفيات، المراكز الطبية، المعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود، مراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الإعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء، قطاعات توليد الكهرباء.

ـ خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية، وشبكات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الآلي، التخليص الجمركي.

ـ لجان تسوية الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات، والمشروبات، والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية، أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية اللازمة.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.

ونص القرار الأول، على حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا، من يوم الأحد حتى الجمعة تزامنًا مع إجازة عيد الفطر.

وجاء القرار الثاني، بفرض حظر التجوال أسبوعين من 8 مساء لـ6 صباحا بداية من 30 مايو، وسيتم فتح كل المحال والمولات والخدمات المختلفة أسبوعين ما بعد عيد الفطر.