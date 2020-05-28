تنفيذ 473 حالة إزالة تعديات على أملاك الدولة في دمياط

نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة إزالة لحالة بناء بالمخالفة على مساحة 300 م٢ بنطاق مركز ومدينة دمياط وكذلك حالتى تعدِ على أراضى زراعية بمساحة 450 م٢ بمركز ومدينة كفر سعد فضلا عن إزالة حالتين أخرتين لتعدِ على أراضى زراعية بمساحة 410 م٢ و حالة بناء بالمخالفة على مساحة 20 م٢ وذلك بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.

وحققت محافظة دمياط مؤشرات عالية بالنسبة للتعامل مع ذلك الملف الهام، إذ بلغت نسبة التنفيذ الحالية 305٪ نظرًا لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف بإجمالى 472 حالة إزالة لتعديات على أملاك دولة وأراضي زراعية ومخالفات بناء بالإضافة إلى تلقى 35 طلب تصالح فى مخالفات البناء بعدد من المناطق.