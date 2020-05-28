119495 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

و قد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7500 طن علف بنجر و 11200 طن فوسفات و 7400 طن سماد سائل و 5640 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22592 طن حديد و 7370 طن ذرة و 6300 طن سكر و 8860 طن ابلاكاش و 17590 طن فول صويا و 5960 طن زيت طعام. ‎

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 107 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و بطيخ و عنب و يوسفي ) وخضروات ( بطاطس و خضار مشكل و ملوخية ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و برسيم ) يتم تصديرها إلى كلا من الامارات و بريطانيا و ايطاليا و هولندا و بلجيكا و ألمانيا و سولفينيا و كرواتيا و باكستان.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 226 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 729 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 63090 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119495 طنا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1311 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، في حين غادر عدد 1227 شاحنة منها 450 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24377 من البضائع العامة.