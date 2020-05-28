خروج 6 متعافين جدد من كورونا من المدينة الشبابية بالطود

أعلن الدكتور وليد العربي، مدير مستشفى المدينة الشبابية بالطود جنوب الأقصر، اليوم، خروج 6 متعافين جدد، وذلك عقب تحول النتائج المخبرية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وأكد العربي، استمرار تقديم أقصى الرعاية الطبية للمرضى، وذلك من خلال توفير الأدوية العلاجية المدرجة بالبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، هذا إلى جانب العلاج بالتغذية، ومساعدة المرضى على التعافي من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتحفيزهم نفسيًا للتغلب على المرض.

وأشار إلى أن آخر دفعة من التعافين ضمت 6 أشخاص من بينهم الطفلة مي البالغة من العمر 6 سنوات من محافظة الفيوم، والتي أصيبت هي وأسرتها، واحتجزت برفقة والديها بداخل مستشفى المدينة الشبابية.