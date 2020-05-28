"صحة الدقهلية": توزيع الأدوية على مرضى كورونا والمخالطين بالمنازل

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، بدء توزيع الأدوية على مرضى الكورونا بالمنازل تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة عملا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم.

وقال مكي، في تصريحات صحفية، إن فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية جهزت شنط الأدوية اللازمة لمرضى الكورونا وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم، وذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل للكورونا.

وأضاف أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطائهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.

وأشار إلى أن فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء ونسأل الله السلامة للجميع وأن يرفع عنا البلاء والوباء.