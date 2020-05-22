"الشيخ": صحة محافظ الدقهلية مستقرة.. ويتابع كل كبيرة وصغيرة بالمحافظة

أكد هيثم الشيخ، نائب محافظة الدقهلية، أن صحة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية مستقرة، وأنه ويتابع كل صغيرة وكبيرة تجري على أرض المحافظة، مشيرا إلى أن العمل يجري في تناغم كبير من خلال غرفة العمليات التي شكلها المحافظة لنتفيد تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إجازة العيد.

وأضاف الشيخ لـ"الوطن"، أن تطبيق الإجراءات الاحترازية يتم متابعتها بشكل يومي مع المحافظ، ويصدر توجيهاته بشكلها والقرارات اللازمة لإدارة العمل، ووضعنا برنامج العيد وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلي تشكيل لجان تضم كافة الجهات المعنية للمرور اليومي بمختلف القرى والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وغلق المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد.

وأكد أن كافة الإجراءات تتم بكل حزم ومستمرون في تلك الإجراءات حتي نصل إلي "صفر" كورونا، مع شعب الدقهلية الواعي والذي يلتزم بالقانون وما تفرضه الدولة من إجراءات .