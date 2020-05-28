 إيران تضيف 100 زورقا حربيا لبحريتها في الخليج

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إضافة 100 زورقًا حربيًا جديدًا للبحرية الإيرانية في ميناء بندر عباس، المطل على الخليج العربي، وقال إن "دفاعنا استراتيجي وإن تكتيكاتنا هجومية"، وفقًا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وأضاف سلامي في كلمة له، اليوم، أثناء حفل لتدشين الزوارق، إن القوة الدفاعية الإيرانية لديها "العديد من القدرات المخفية والعلنية"، مضيفًا أن "الجزء المهم والخطير من قوتنا مخفي".

ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، فقد رد سلامي على التهديدات الأمريكية بالقول إن "أعداءنا سيرون قوة إيران إذا تعرضوا لنا، حيث ستنهال عليهم النيران من الأرض والجو إلى درجة أنها ستصبح جهنم لهم".

وذكرت الوكالة أن الزوارق الجديدة التي أضيفت إلى البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت "في فئات مختلفة، بما في ذلك عاشوراء وطارق وذو الفقار".

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن هذه الزوارق ذات "قوة هجومية عالية، وكان لها تأثير كبير على تحسين القدرة القتالية للحرس الثوري في منطقة الخليج ومضيق هرمز".

وزادت السفن الحربية والقوارب السريعة الإيرانية من احتكاكاتها خلال الفترة الأخيرة مع القوات البحرية الأمريكية، كان آخرها قبل حوالي أسبوعين عندما قام 11 زورقًا من الحرس الثوري بالاقتراب بشكل خطير من سفن أمريكية.

ووصف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ومقره في البحرين، تحركات الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنها "غير مهنية" و"غير آمنة"، وقال إن زوارق الحرس الثوري الإسلامي اقتربت من السفن الأمريكية، وفي حالة واحدة مرت القوارب على بعد 10 أمتار من إحدى السفن.

وعقب الحادث، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر القوات الأميركية باستهداف وتدمير زوارق وسفن الحرس الثوري الإيرانية إذا أزعجت السفن الأمريكية.