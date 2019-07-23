أكّد قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي، أنَّ منطقة الخليج آمنة وليست بحاجة إلى وجود قوات أجنبية بها، متهمًا أمريكا وبريطانيا بالعمل على زعزعة أمن مياه الخليج، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف "خانزادي"، أنَّ احتجاز ناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق، هي قرصنة بحرية من فعل دولة، لافتًا إلى أنَّ "زمن العربدة والعنجهية البريطانية في البحار قد ولى".

وكان محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، أكّد أنَّ مستشار الأمن القومي الأمريكي "يحاول جر بريطانيا للحرب".

كانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت أنه لا بد من إيجاد حل لأزمة ناقلة النفط، موضحة: "إننا ما زلنا ملتزمون بتأمين تواجد عسكري في الشرق الأوسط لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، وندرس كل الخيارات فيما يتعلق بتطبيق عقوبات على إيران، وعلينا العمل على خفض التصعيد".

وأضافت الدفاع البريطانية، أنَّ هناك قلق من أن بريطانيا لديها اختلاف في الرأي مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

كان وزير الدفاع البريطاني، أكد أنَّ احتجاز إيران للناقلة البريطانية "عمل عدواني"، مبينًا أنَّ إيران سحبت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان.

وأعنلت وكالة أنباء إيرانية، عن أنَّ ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران، والتي ترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة.

كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أعلن أن ما قامت به إيران أمس، يكشف اتباعها مسارًا خطرًا للأنشطة غير قانونية ومزعزعة للاستقرار، مضيفًا: "ما زلنا نحاول حل قضية الناقلة الإيرانية (جريس 1) المحتجزة في جبل طارق لكننا سنضمن سلامة الشحن البريطاني".

وأكّد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنَّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدًا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.