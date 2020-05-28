المشرف على المنصورة الجديدة يتابع صب أساسات كلية المعاملات القانونية

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، استمرار أعمال تنفيذ صب الأساسات، لكلية المعاملات القانونية الدولية، والمقام على مساحة ٥٧٠٠ متر مسطح، بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة للكلية بنسبة ٧٠%، وهي طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلا من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وموفرة من الناحية الإقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان.

وشدد رئيس الجهاز علي الشركة المنفذة الإلتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها والمعتمد، وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها ،مع إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كوروناالمستجد Covid_19، للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بالموقع من المهندسين والمشرفين والعمال .

وأضاف رئيس الجهاز أن جامعة المنصورة الدولية مقامة علي مساحة حوالي (١٢٧) فدان ،جنوب المرحلة الثانية وعلي بعد (٢٤٠) متر من المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.

وتضم الجامعة كليات المعاملات القانونية الدولية، الهندسة،إدارة الأعمال، الإقتصاد،العلوم الطبية، الصيدلة، الأسنان، بجانب مباني تشمل مبني الإدارة، مكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفي جامعي، صالات رياضية، معارض خارجية مفتوحة.