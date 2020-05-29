مطار سوهاج يطبق إجراءات التباعد بين الركاب لمواجهة كورونا

انتهت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، من تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطار سوهاج الدولي، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل الصالات ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها وزارة الطيران المدني بالمطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية بمطار سوهاج الدولي توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين اتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.

وأصدر هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولي، تعليمات بتعقيم المطار بالكامل بشكل دوري والاطمئنان يوميا على جميع العاملين بالمطار من خلال الكشف الطبي عليهم بجهاز قياس الحرارة وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بسوهاج وإدارة الحجر الصحي بالمطار.

وألقت الدكتورة هناء فؤاد من الطب العلاجي محاضرة توعوية وتثقيفية داخل المطار لجميع العاملين بمطار سوهاج الدولي، وحثت على المداومة على غسل الأيدي والنظافه الشخصية والطرق الصحيحة لارتداء الكمامة الطبية والقفازات وطرق استخدامها وتجنب المصافحة بالأيدي وطرق الوقاية الشخصيه تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.