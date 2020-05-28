"وكيل خطة النواب"يطلق خدمة واتس اب للتفاعل مع مواطني طهطا فى أزمة كورونا

أطلق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خدمة الواتس اب للتواصل مع مواطنى دائرتة بطهطا بسوهاج وأعلن عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك أرقام تعمل على مدار اليوم للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم وأستقبال طلباتهم وعرضها على المسؤلين لأتخاذ الأجراءات اللازمة تجاهها .

يأتي ذلك تنفبذا لنداءات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لتوخي الحذر و التباعد الأجتماعي خوفا من تفشي العدوى عقب أرتفاع مؤشر حالات الأصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية وحفاظا علي صحة اامواطنين وتسهيلا عليهم .

هذا ولقى مقترح النائب مصطفى سالم تفاعلا وترحيبا كبيرا من المواطنين وأعربوا عن أمتنانهم من أصرار نائبهم على التواصل معهم تحت أى ظرف فيما لايعرضهم لأى مكروه .