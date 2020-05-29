أشرف عقبة: 330 مستشفى في مصر تعالج مصابي كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم أمراض الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك درجات مختلفة للإصابة بمرض كورونا، موضحًا أنه قد لا يكون مصحوبًا بأعراض، أو أعراض بسيطة، أو أعراض متوسطة، وهناك أعراض شديدة، تكون تنفسية أو خارج الجهاز التنفسية مثل إصابة القلب وتجلطات بالأوعية الدموية.

وأضاف خلال لقائه عبر شاشة "اكسترا نيوز": "كبار السن أو المصابون بالمرض يصابون بدرجات أعلى من المرض، ولذلك يجب أن يكونوا الأكثر حرصًا في الإصابة بالمرض".

وأردف، أن وزارة الصحة وفرت الفحص والعلاج في كل المستشفيات، مشيرًا إلى أن 330 مستشفى تعالج المرض، كما وفرت تطبيق "صحة مصر"، لكي يعرف المواطنون معلومات أكثر عن المرض.