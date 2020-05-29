تعرف على إمكانيات مستشفيات الأقصر المخصصة لاستقبال مصابي كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن وأسماء 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم خريطة لأسماء وعناوين المستشفيات التي خصصتها الوزارة.

المنظومة الصحية في الأقصر تحظى بدعم كبير للغاية من جانب وزارة الصحة، إذ تم ضم عدد كبير من المستشفيات إلى فحص وعلاج مصابي كورونا كمستشفى الأقصر العام، مستشفى القرنة المركزى، ومستشفى العديسات، ومستشفى الحميات بمنطقة الحبيل، ومستشفى الصدر بإسنا، هذا إلى جانب مستشفى العزل الصحى بإسنا.

مستشفى العديسات الجديد

تقع بقرية العديسات بمدينة الطود، جنوب الأقصر، وتنتهي أعمال تشطيبها منتصف يناير المقبل، على أن يتم التشغيل الكامل لكافة أقسام المستشفى التجريبي في أول فبراير المقبل.

المستشفى سيصبح متخصصا في جراحات الأطفال، حيث تم إنشاؤه وفقا لمعايير الأكواد العالمية لبناء المستشفيات، حيث سيضم المستشفى كل التخصصات الطبية للأطفال من جراحات وقساطر قلبية، وجراحات متقدمة، وعظام، وزراعة قوقعة للأطفال.

أنشئ المستشفى بتكلفة بلغت حوالي 400 مليون جنيه، وهو مكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة، بسعة 105 أسرَّة، وتشمل 4 معامل تحاليل، وبنك دم، وقسم مناظير، و9 ماكينات للغسيل الكلوي، و19 سريرًا رعاية مركزة، وقسم للقسطرة القلبية.

مستشفى الأقصر العام

يقع مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، على كورنيش النيل، وقامت الوزارة بالانتهاء من أعمال تطويره وإلحاق مبنى جديد به في عام 2018، وتجرى حاليا التجهيزات تمهيدًا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشملت أعمال التطوير، إنشاء مبنى جديد، يتكون من دور أرضي بمساحة 1840 مترًا، عبارة عن مخازن ومطبخ، و4 طوابق تضم مختلف الأقسام الطبية، كما تمت زيادة عدد الأسٍّرة إلى 157 سريرًا منهم 115 للإقامة، و9 للعناية المركزة، و30 حضَّانة للمبتسرين، و3 لعناية مرضى القلب، بالإضافة إلى 50 ماكينة غسيل كلوي، فيما يضم قسم العيادات الخارجية 5 عيادات تخصصية، وصيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ، وبنك الدم، والنساء والتوليد، والعديد من الأقسام الطبية الأخرى.

وتم تزويد المستشفى بقسم لقسطرة القلب، وغرفة للعزل، وقسم للأشعة، وآخر للعمليات، بالإضافة إلى قسم المناظير ونظم المعلومات، ومعمل على أحدث مستوى وسكن للأطباء والتمريض، بالإضافة إلى مدرسة للتمريض، ويعمل بها 273 طبيبًا، و237 من طاقم التمريض، بجانب العمال والإداريين.

مستشفى صدر إسنا

أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بإسنا، جنوب الأقصر، الخميس الماضي، بدء تشغيل مستشفى الصدر بإسنا، لفحص الحالات المُشتبه إصابتها بفيروس كورونا، تحت ضوابط وشروط معينة، والمستشفى يقع بجوار مستعمرة الري بالمدينة، يمتلك 24 سريرا.

وشهد اليوم بدء رجال اللجنة الطبية المكونة فى عمليات فحص ملفات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو المخالطين لهم، وذلك لإجراء الفحوصات لهم بعيادة الصدر طبقاً للبروتوكول وطبقاً لحاجة الحالة إما عزل منزلي أو أخذ مسحة مع عزل منزلي أو أخذ مسحة مع عزل بمستشفى العزل، حيث سيتم تسليم العلاج للمرضى من مستشفى الصدر مجاناً.

مستشفى حميات الأقصر

يقع المستشفى بجبل الحبيل بمدينة البياضية، جنوب الأقصر، يحتوي على قسم عزل لمرضى إنفلونزا الطيور، قسم لمرضى نقص المناعة والالتهاب الكبدي، معمل صيدلية، وقسم أشعة، وعدد 70 سريرا.

في عام 2016 تم تخصيص أحد مباني المستشفى لضم مركز علاج فيروس سي والمقام بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة، ويعد المركز الوحيد الذي تم إنشاؤه لعلاج 12 ألف مريض بفيروس سي من أهالي الصعيد.

مستشفى الحميات بالأقصر يعمل على مدى 24 ساعة يوميًا بكامل طاقتها سواء من العاملين بها أو الفرق الطبية المخصصة لحصر حالات وباء كورونا المستجد قبل إرسال الحالات الإيجابية إلى مستشفى العزل بإسنا.

مستشفى القرنة

أجرت وزارة الصحة عملية تطوير لمستشفى القرنة شهدت الانتهاء من رفع كفاءة البنية الأساسية للمبنى العام بشكل كامل، بجانب توريد عدة أجهزة تكييفات، لأقسام العمليات والأشعة وبنك الدم ومعمل التحاليل، إضافة إلى تركيب خزان أكسجين؛ للمساهمة في رفع أداء العمل داخل حضانة العناية المركزة وحضانة الأطفال وتشغيلهما بشكل كامل.

وتضمنت خطة رفع كفاءة مستشفى القرنة، أيضًا التعاقد مع مدرسين مساعدين في كليات الطب، بالإضافة إلى قرار اعتباره ضمن مستشفيات المناطق النائية، الذي يزيد من جذب الأطباء للمستشفى من المحافظات الأخرى، وتوفير سكن خاص لهم؛ لضمان بقائهم طوال فترة العمل داخل المستشفى، والقضاء على مشكلة التغيب وترك العمل.

المستشفى يشمل وحدة عناية مركزة (8 سرير) وبها 6 جهاز تنفس صناعي، وحدة غسيل كلوي (10 ماكينات) ، وقسم عزل لمرضى إنفلونزا الخنازير، بجانب احتوائه على 73 سريرا.