تشميع محال تجارية لعدم الالتزام بقرار الحظر بالقليوبية

شن مجلس مدينة طوخ حملات مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بغلق المحال التجارية والحرفية تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة التي قادها سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، عن غلق 3 محال تجارية خالفت قرار حظر التجوال وفتحت أبوابها بعد ساعات الحظر.

وأشار عمر بأن الحملات مستمرة على مدار اليوم والليلة لتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا.

وأضاف عمر أن الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ فى حملات مستمرة على مدار اليوم والليلة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.