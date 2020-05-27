لمخالفتها قرارات الحظر.. فض فرح وتشميع صالة جيم في طوخ

شن مجلس مدينة طوخ حملات لمتابعة مدى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والحرفية، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأسفرت الحملات التي قادها سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، في قرية الدير عن غلق صالة "جيم" كانت تعمل بالمخالفة لقراررئيس الوزراء بحظر عمل النوادي وصالات الجيم والمقاهي، وفي قرية مشتهر تم فض فرح بحضور راضي حسن رئيس الوحدة المحلية بمشتهر.

وأكد "عمر" أن الحملات مستمرة على مدار اليوم لتنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا. وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ مستمرة في الحملات بتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ .