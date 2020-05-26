تشميع محل كشري يستقبل المواطنين في طوخ

شن مجلس مدينة طوخ، بالتعاون مع مركز الشرطة، حملة مكبرة لمتابعة مدي تنفيذ حظر التجوال والإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة التي قادها رضا قنديل رئيس الوحدة المحلية ببلتان التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية، عن غلق وتشميع مطعم كشري استقبل مواطنين داخل المطعم مخالفا قرار رئيس الوزراء بشأن حظر استقبال المطاعم مواطنين والاكتفاء بتقديم خدمة " الدليفري" .

تأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا وبتعليمات من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ.