إصابة مدير مستشفى الشهداء المركزي في المنوفية بفيروس كورونا

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة الدكتور أحمد الهواري مدير مستشفى الشهداء المركزي، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض عليه وإجراء التحاليل المعملية التي أثبتت إصابته.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم عزل مدير المستشفى فور إعلان نتيجة التحاليل والتأكد من إصابته، موضحا أنه جرى متابعة المخالطين له ووضعهم تحت العزل المنزلي 14 يوما للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وقال الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء، "خالص الأمنيات القلبية بأن يمن الله سبحانه وتعالى بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد الهوارى مدير مستشفى الشهداء المركزي، ويعود سريعاً كجندي بالجيش الأبيض للتصدي لفيروس كورونا اللعين، شفاه الله وعافاه وحفظه من سوء".

الجدير بالذكر أن إصابة الدكتور أحمد الهواري مدير مستشفى الشهداء، تعد ثاني إصابة بين قيادات مديرية الصحة بمحافظة المنوفية بعد إصابة الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.