"كمامات ومفيش سلامات".. خطة "أوقاف مطروح" للعمل عقب إجازة العيد

فى الوقت الذى يقترب فيه عودة المصالح الحكومية للعمل فى مطروح عقب إجازة عيد الفطر المبارك، اتخذت مديرية أوقاف مطروح بعض الإجراءات الاحترازية ووضعت خطة لمواجهة كورونا بداية من يوم الأحد المقبل.

كان الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أعلن أن هناك إجراءات احترازية سيتم اتباعها مع العاملين بديوان عام مديرية أوقاف مطروح والإدارات الفرعية التابعة لها لمنع إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وانتقاله بين العاملين.

وتنشر "الوطن" 5 معلومات حول خطة أوقاف مطروح التى ستطبقها فى جميع المنشآت التابعة لها للوقاية من فيروس كورونا بدءا من يوم الأحد المقبل.

- رش جميع المبانى ومنها مبنى مديرية الأوقاف والإدارات فى المدن وتعقيمها.

- ارتداء الكمامات داخل الديوان العام والإدارات الفرعية.

- عدم المصافحة والمعانقة، وترك مسافات كافية بين الأشخاص خلال التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.

- عدم السماح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون ارتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

- مسؤولية الجميع فى نشر الوعى ومواجهة الأخطار فى ظل المسؤولية التضامنية مع مواجهة الشائعات والتحلى بالتثبت وعدم قبول أو نشر خبر إلا من المديرية.