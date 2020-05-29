"خارجية ليبيا" تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء إرهاب تركيا

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه التدخل التركي الإرهابي السافر في ليبيا لبسط نفوذها في هذا البلاد وزعزعة الأمن والاستقرار فيه، وفقا لما نشرته بوابة إفريقا الغخبارية، أمس الخميس.

وقالت الوزارة في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "العالم واجه الإرهاب والإرهابيين في أقصى شرق آسيا واردوغان جاء بهم من شمال سوريا إلى ليبيا جنوب أوروبا أمام مرأى ومسمع العالم أجمع في اشارة الى عدم تحرك دول أوروبا خاصة المطلة على ساحل ليبيا لما يشكله تواجد الإرهابيين في ليبيا من خطر داهم على مصالحها".

الرئاسة الأمريكية: نشجع على خفض التصعيد في ليبيا

وأضافت وزارة الخارجية، إن ما تقوم به تركيا من انتهاك سافر للقانون الدولي جاء تحت ذريعة اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة الوفاق.

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية "البيت الأبيض"، أمس الخميس، "نشجع على خفض التصعيد في ليبيا"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.