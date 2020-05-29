أستاذ بجامعة الزقازيق: فيروس كورونا ليس شبحا وهو ضعيف يجب التعايش معه

قال الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة الزقازيق ونائب رئيس الجميعة الصحية لجودة الرعاية، إنه يجب على مصر الخروج من فيروس كورونا ليس فقط من قطاع السياحة وإنما كافة القطاعات، لافتاً إلى أننا في وضع غير طبيعي في العالم كله، وأن الوضع في مصر مسيطر عليه وأن الزيادة عبارة عن زيادة خطية وليست أسية.

وأضاف المر، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن عدد الوفيات من فيروس كورونا حتى اليوم فنسب الزيادة مسيطر عليها جدا، وأن تخطي عدد المصابين اليوم الألف نجد أن من يحتاجون الذهاب للمستشفى حوالي 100 شخص فقط، لأنه يوجد حوالي 85% من هؤلاء الأشخاص يشفون تلقائيا.

وتابع، أن نسب المصابين اليوم أحسن من العالم في أشياء وأقل في أشياء أخرى وأن الوفيات في مصر 6 أشخاص بمعنى 4.1 لكل مليون وفي العالم 46 لكل مليون بمعني 5.2% مما يعني أن مصر أفضل من العالم، مشيراً إلى أنه يجب ضرورة تطوير بروتوكول العلاج المصري لأننا يوجد لدينا الكفاءة الفنية والإدارية.

واستكمل، أن فيروس كورونا ليس شبحا لكنه فيروس ضعيف علمياً، وأن الحالة المرضية له تعدى من 1.5 إلى 3 أشخاص في حين أن الإنفلونزا من 1 إلى 2.5 بمعنى أنه أشبه بالإنفلونزا، ويجب التعايش مع الفيروس بحذر شديد وعند معرفة الطريقة الصحيحة للتعايش معه سيتم فتح السياحة والصناعة وكل المجالات.