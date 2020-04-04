هل الاستحمام بالمياه الدافئة يقي من كورونا؟.. أستاذ الصحة العامة يرد

نصح الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، المواطنين بغسل الأيدي بالماء والصابون بدلا من ارتداء القفازات، "مش هينفع كل شوية أغير القفازات لأن لو اتوسخ هينقل أمراض"، موضحا أن القفازات والكمامات يرتديها الأطباء بحكم عملهم في المستشفيات، "الكمامات في المجتمع المفتوح ملهاش فايدة".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن لا أحد يستطيع جزم بأن المياه الدافئة تحمي من كورونا، ولكن الاستحمام والنظافة شيء جيد ولكن لا تصل لمرحلة معالجة أو الوقاية من كورونا، كما أن استخدام الماء والخل لـ"الغرغرة" للوقاية من كورونا غير صحيح.

وأشار "المر" إلى أن الاستخدام المفرط بالمضادات الحيوية بزعم الوقاية من كورونا يعتبر جريمة في حق الإنسانية، موضحا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من سوء استخدام المضادات الحيوية وأنه أحد المشاكل الصحية في العالم، مؤكدا أن المضادات الحيوية لا يفيد في القضاء على كورونا كون "كوفيد 19" فيروس وليس بكتيريا.

وأكد أن هناك آراء علمية تأمل بأن ارتفاع درجات الحرارة ستخفف من حدة انتشار الفيروس، موضحا أنه يؤيد هذا الرأي، ناصحا المواطنين بالالتزام بإجراءات العزل والحرص على ممارسة الرياضة وعدم التدخين.