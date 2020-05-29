شبورة صباحا ومائل للبرودة ليلا.. توقعات طقس اليوم الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ طقس اليوم الجمعة، سيكون لطيفا نهارًا على الوجه البحري والقاهرة ومائل للبرودة ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الطقس في مصر

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنَّ يكون الطقس على السواحل الشمالية، لطيفا خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، ويبقى الطقس معتدلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، انخفاضا طفيفا آخر على درجات الحرارة، الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل والحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.