الطقس اليوم الخميس 28-5-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الخميس شبورة خفيفة صباحا، وطقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح نشطة وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلا، يكون مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية وعلى شمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتسود أمطار خفيفة 20% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، نشاط رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل و الحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، طقسا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة نهارا، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.