مقتل طفل سوري بطرابلس.. أردوغان يستغل الأسر الفقيرة للقتال في ليبيا

نشرت وسائل إعلام صورتين لطفل سوري، قُتل خلال مشاركته في معارك العاصمة الليبية طرابلس إلى جانب ميليشيات الوفاق المدعومة من أنقرة ضد الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، بسبب استمرار تركيا بنقل المرتزقة والمقاتلين السوريين إلى ليبيا على الرغم من الإدانات الصادرة من عدة دول، وعلى الرغم من توقيعها اتفاقا دوليًا يقضي بعدم التدخل بالشؤون الليبية في برلين مطلع العام الحالي.

وقالت وسائل الإعلام، الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغل فقر عائلة الطفل السوري، إبراهيم ريا، وأرسله للقتال بين صفوف الميليشيات في ليبيا، وذلك حسبما قالت "العربية"، في تقرير لها.

ووصلت دفعة جديدة من المرتزقة إلى الأراضي الليبية للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق هذا الشهر، ضمت بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 مايو، مئات المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لتركيا.

وبذلك، بلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى ليبيا حتى الآن، نحو 9600 بينهم مجموعة غير سورية، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3300 مجند.