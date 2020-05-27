تركيا: 1035 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 4431 حالة

أعلنت تركيا، اليوم، أنها سجلت 1035 إصابة جديدة، بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في حين سجلت 34 حالة وفاة جديدة بالوباء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تصريح صحفي، إنه تم تسجيل 1035 حالة إصابة بالوباء، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 159797 حالة.

وأضاف قوجة، أن بلاده سجلت أيضا اليوم، عددا للمتعافين من الفيروس بعد شفاء 1286 حالة، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات، بعد تعافيهم الى 122793 مصابا.

وأوضح الوزير التركي، أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات الى 4431 حالة في حين يرقد 723 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 331 مصابا يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار قوجة، الى ان المختبرات الطبية أجرت اليوم 21043 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار كورونا المستجد في تركيا الى اكثر من1.894مليون تحليل.

وأعلن موقع "توريزم جون سل" الالكتروني التابع لوزارة السياحة التركية اليوم فتح المطارات أمام الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من الأول من يونيو المقبل.

وأضاف الموقع ان الرحلات القادمة من البحرين وقطر وبلغاريا واليونان ستبدأ اعتبارا من العاشر من يونيو المقبل في حين ستستضيف المطارات الرحلات القادمة من الكويت وعدة دول عربية وأجنبية في 15 يوليو ومن السعودية ودول أخرى في الأول من اغسطس المقبل