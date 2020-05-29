تحصين 110 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغريية

تمكنت إدارة الطب البيطري بالغربية، من تحصين 110 آلاف رأس ماشية وماعز وأغنام، ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين المواشي.

وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن المديرية تنفذ حملة تحصينات مكبرة ضمن الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وذلك في مختلف إدارة الطب البيطري بمراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن هناك لجان تحصن المواشي والأغنام والماعز، نجحت في تحصين 110 آلاف رأس ماشية ما بين أبقار وجاموس وماعز وأغنام.

موضحا أن كافة التحصينات متوفرة داخل جميع الادارات البيطرية، وهناك متابعة دورية من قبل المديرية لأعمال التحصين، وتعد المحافظة من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في أعمال التحصين، ويبلغ عدد رؤوس الماشية المستهدف تحصينها في مختلف مراكز وقرى المحافظة 266 ألف 554 رأس ماشية ما بين أبقار وجاموس وماعز وأغنام.

وأشار " مدير إدارة الطب البيطري بالغربية"، ان المديرية تواصل أعمال تطهير وتعقيم المنشأت ضد فيروس كورونا، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وتمكنت إدارة الطب البيطري في تطهير وتعقيم نحو 10 ألاف منشأة ما بين مساجد وكنائس ومنشأت ومؤسسات حكومية، ووحدات صحية، خلال الفترة الماضية، وأن أعمال التطهير تأتي في اطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا.