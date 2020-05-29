رئيس الوزراء يتابع موقف تسليم الأدوية لمصابي كورونا في المنزل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حول عدد من الإجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

تسليم الأدوية للمصابين الذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية لكن حالتهم مستقرة وأعراضهم متراجعة

وعرضت وزيرة الصحة، موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن مسؤولي الطب الوقائي يتولون مسؤولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

وأكدت الوزيرة أنه تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسؤول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، ويتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسؤول توصيل الأدوية، مضيفة أن مسؤولي الوحدة الصحية سيكون عليهم متابعة الحالات، ورفع تقارير لأجهزة وزارة الصحة التي تتولى المتابعة والتقييم.

مدبولي يوجه بتوفير سبل الضبط التام لنظام توفير الأدوية لحالات العلاج المنزلي

وأشاد رئيس الوزراء بتجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا، والحرص على توصيلها للمنازل، لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى، موجهاً بتوفير سبل الضبط التام لهذه المنظومة.

ووجه الشكر لمسؤولي وزارة الصحة، وللأطقم الطبية بوجه عام، على تنفيذ هذه المبادرة، التي ستخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة لحالات العلاج المنزلى.

كما عرضت وزيرة الصحة والسكان تفاصيل استخدامات تطبيق "صحة مصر" المقدم من وزارة الصحة المصرية، والذي يوفر عدة خدمات للتوعية والحفاظ على صحة المواطنين خلال أزمة فيروس كورونا.

رئيس الوزراء: تجربة العلاج المنزلي ستخفف الضغط على المستشفيات لمصلحة رعاية الحالات الحرجة

وأشاد رئيس الوزراء بإطلاق تطبيق "صحة مصر" الإلكتروني والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان من خلاله، معتبراً أنه خطوة مهمة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات هامة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً لتحقيق الأهداف المرجوة لخطتها في مواجهة هذا الوباء.

وزيرة الصحة: جميع بيانات تطبيق "صحة مصر" مشفرة ومؤمنة

فيما أوضحت وزيرة الصحة، أن تطبيق "صحة مصر"، هو بديل عن المكالمات التليفونية على الخط الساخن 105، حيثُ يتضمن اجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بمرض كورونا، كما يتيح استقبال البلاغات عن النفس والغير عند حدوث شك بالإصابة بمرض كورونا، وسوف تقوم غرفة العمليات باستلام بيانات المريض والتواصل معه، مشددة على أن جميع البيانات مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة، وينطبق عليها شروط حماية الخصوصية.

تطبيق "صحة مصر" ينبهك عند الدخول في مناطق تحتوي على نسب إصابة عالية أو حجر صحي لكورونا

وأضافت أن التطبيق يوفر كذلك عناوين وأرقام تليفونات أقرب المستشفيات المنوطة بالكشف والتشخيص لمرض كورونا، مع رسم خرائط توضح موقع هذه المستشفيات، وكيفية الوصول إليها، كما يقوم التطبيق بالتنبيه عند الدخول في مناطق تحتوي على نسب إصابة عالية، أو حجر صحي لمرض كورونا، مع توفير إرشادات عن الاحتياطات الواجب اتباعها داخل هذه المناطق.

وأشارت زايد، إلى أن تطبيق "صحة مصر" يعرض أيضاً إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، إضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل في أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية.

وبحسب وزيرة الصحة، فإن التطبيق يتضمن إرشادات الوقاية الشخصية وطرق التعايش مع المرض، والخطة العامة للدولة لحماية المواطنين، كما يعرض الأخبار والمستجدات والإحصائيات اليومية لأعداد المصابين وحالات الشفاء، ويشمل مقالات وفيديوهات ونصائح عامة حول مرض كورونا وكيفية التعامل معه، ويصدر إشعارات وتنبيهات يومية مخصصة لكل فرد على حدة بناء على حالته الصحية.

وأضافت وزيرة الصحة أن تطبيق "صحة مصر" يتضمن رابطا داخل البرنامج لتوفير خدمات إضافية من خلال برنامج واتس آب، كما يعرض التطبيق روابط لأرقام التليفونات والمواقع الرسمية لوزارة الصحة المصرية، ويتيح إمكانية مشاركة التطبيق مع الغير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، مؤكدة أن الخدمات المقدمة من خلال التطبيق تخضع للتطوير المتواصل والدائم.