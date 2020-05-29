بالأسماء.. "الصحة" تخصص 17 مستشفى عزل بالجيزة

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أسماء مستشفيات العزل بمحافظة الجيزة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسماء مستشفيات العزل بمحافظة الجيزة

ـ مستشفى 6 أكتوبر.

ـ مستشفى أم المصريين العام.

ـ مستشفى الصف المركزي.

ـ مستشفى الوراق المركزي.

ـ مستشفى البدرشين العام.

ـ مستشفى إمبابة العام.

ـ مستشفى بولاق الدكرور العام.

ـ مستشفى التحرير العام.

ـ مستشفى اطفيح المركزي.

ـ مستشفى العياط المركزي.

ـ مستشفى أبو النمرس المركزي.

ـ مستشفى أوسيم المركزي.

ـ مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

ـ مستشفى الواحات البحرية المركزي.

ـ مستشفى الشيخ زايد المركزي.

ـ مستشفى منشأة القناطر المركزي.

ـ مستشفى صدر العياط.

وقال الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنّ الوزارة بدأت تجهيز 320 مستشفى، دخل الخدمة 76% الأسبوع الماضي، والباقي يدخل الخدمة بالكامل خلال يوم أو يومين لاستقبال الحالات المشتبه بها، وإجراء الفحوصات اللازمة وعلاج المرضى، حتى حالات المرضى المتوسطة.