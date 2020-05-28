بتوجيه من وزيرة الصحة.. نقل طبيبين مصابين بكورونا لمستشفى عزل إسنا

كشف مصدر بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت اليوم، بنقل طبيبين مصابين بفيروس كورونا من مستشفى المدينة الشبابية بالطود إلى مستشفى العزل الصحى بإسنا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن وزيرة الصحة، أجرت اتصالًا هاتفيًا بالدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزارة، أبلغته بتوجيهاتها بشأن الدكتور "أ. ع"، والذي أصيب خلال أداء عمله لعلاج المرضى بداخل مستشفى المدينة الشبابية بالطود، وكذلك الدكتور "م"، طبيب أطفال بمستشفى القرنة المركزي غرب الأقصر، للاطمئنان على الحالة الصحية لهم.