كيلو الخوخ بـ15 جنيهًا.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

سجلت أسعار السلع والمنتجات الغذائية تباينًا في السوق المصرية، من يوم لآخر، وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء نشرة أسعار السلع الغذائية، مثل اللحوم والدواجن والبقوليات والخضراوات والفاكهة ومنتجات الألبان اليوم الجمعة 29 الحالي كالتالي:

أسعار الطيور والدواجن

جاءت أسعار الدواجن مختلفة، ليتراوح أسعار دواجن المزارع بين 29 و30 جنيهًا، بينما تراوح أسعار الدواجن البلدي بين 36 و38 جنيهًا، فيما تراوح سعر البط بين 32 و46 جنيهًا، ويتراوح سعر البط البلدي بين 55 و60 جنيهًا، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 55 و60 جنيهًا، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 50 و55 جنيهًا.

أسعار الخضروات

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو البصل بين 3 إلى 9 جنيهات، كما تباينت أسعار البطاطس بين 2.5 إلى 5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون بين 12 إلى 15 جنيهًا، وتراوح سعر الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الثوم إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الخيار إلى 5 جنيهات.

أسعار البقوليات

تباينت أسعار البقوليات في الأسواق، ليتراوح سعر الفول البلدي بين 30 و33 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 14 و16 جنيهًا، فيما تراوح سعر العدس بين 12 و14 جنيهًا، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، ووصل سعر كيلو اللوبيا إلى 20 جنيهًا، فيما بلغ سعر فول التدميس 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

اختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق؛ ليتراوح سعر كيلو الفراولة بين 6 إلى 7 جنيهات، بينما وصل سعر التفاح إلى 25 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الخوخ بين 12 إلى 15 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات، وكيلو البرتقال إلى 10 جنيهات.

أسعار منتجات الألبان

وصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 15 و17 جنيهًا، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، وسعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.

أسعار السمك

جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 27 و37 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 45 إلى 75 جنيهًا، ويتراوح سعر الجمبري بين 120 و320 جنيها، ويتراوح سعر الكابوريا بين 25 إلى 230 جنيهًا.