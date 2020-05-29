الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على 273 مسؤولا سوريا و70 كيانا

مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على 273 مسؤولا سوريا و70 كيانا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقرر الاتحاد الأوروبي، اليوم، تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ عام 2011 لمدة عام واحد إضافي.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الأوروبية المتبعة ضد سوريا، والتي تهدف إلى ممارسة الضغط على النظام الحاكم وداعميه، وفقا لبيان الاتحاد الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

ولم يجر الاتحاد الأوروبي أي تعديل على هذه العقوبات التي تطال مسؤولين كبار في الحكومة السورية ورجال أعمال وعسكريين وأشخاص أصحاب نفوذ ساهموا -برأي بروكسل- في قمع المدنيين.

وفرض الاتحاد عقوبات على العديد من الشخصيات التي تربحت اقتصادياً بسبب الحرب السورية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "ما زال الاتحاد مصمماً على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي للنزاع السوري".

وأوضح الاتحاد، أنه رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات بعد أن أوقفوا أنشطتهم الخاضعة للعقوبات، كما تم شطب شخصين توفيا.

ويخضع للعقوبات حالياً 273 شخصاً من كبار الشخصيات المقربة من دائرة الحكم في سوريا وكذلك 70 كياناً متصلاً بهم ومتهماً بـ"دعم عمليات القمع وتمويلها والإثراء على حسابها".

وفرض الاتحاد إجراءات تقييدية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في سوريا.

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أن اللوائح المنظمة للعقوبات تستثني تسليم وتوصيل المواد الطبية والإنسانية للمدنيين في سوريا.

وتتهم دمشق الأوروبيين بـ فرض عقوبات ظالمة وغير شرعية ساهمت في تقويض الوضع الاقتصادي في البلاد وحدت في إمكانية الدولة على التصدي لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".