"كلمة شكرا مش كفاية" مبادرة من الهلال الأحمر لدعم الفرق الطبية

أطلق الهلال الأحمر المصري مبادرة "كلمة شكرا مش كفاية"، لدعم الأطقم الطبية تقديراً لجهودهم في مواجهة ڤيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة Defacto العالمية، وذلك برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور رامي الناظر، إنه تم تسليم 4454 قطعة ملابس للأطباء ومعاونيهم ضمن 15 حملة موسعة استمرت على مدار أيام عيد الفطر المبارك بمستشفيات العزل في 8 محافظات هي: القاهرة والجيزة حيث شملت مستشفيات (منشية البكري- حميات العباسية – صدر العباسية – هليوبوليس –15 مايو بحلوان - العجوزة- الحوامدية)، وأيضا مستشفى "أبو خليفة" بمحافظة إسماعيلية، ومستشفى كفر الزيات بمحافظة الغربية، ومستشفيات تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، مستشفى الهلال الأحمر بمحافظة الشرقية، مستشفى الصدر والحميات والمدينة الجامعية للبنات ببني سويف ومستشفى قها بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك، في إطار خطة الهلال الأحمر لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري من خلال حملات التعقيم والتطهير المستمرة والتي شملت تعقيم المنشآت العامة التي تقدم خدمات للجمهور في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 1331حملة تعقيم شملت (وزارة التضامن- وزارة العدل- سكك حديد مصر- أتوبيسات هيئة للنقل العام – جريدة الأهرام – أكمنة الشرطة الليلية-مكاتب البريد ... وغيرها).

ونفذ تلك المهام 4000 متطوع من فرق الهلال الأحمر والذين يعملون بشكل يومي على مدار أيام الأسبوع في كافة محافظات الجمهورية.