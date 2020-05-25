وفد من الهلال الأحمر يزور مستشفى عزل قها

استقبلت مستشفى قها المركزي المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد وفدا من الهلال الأحمر المصري لتقديم الدعم المعنوي والمساندة للفريق الطبي بالمستشفى، حيث ثمنت المستشفى من الزيارة التي تؤكد وحدة وتكاتف أعضاء المنظومة الطبية.

كانت أعلنت المستشفى، تعافى وخروج المسعف خالد عبد العظيم بعد ورود التقارير الخاصة سلبية بعد إجراء مسحتين له، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 236 متعافيا.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 236 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحي بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.