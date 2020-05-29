فيديو.. الصحة: تعديل رابع لبروتوكول علاج فيروس كورونا خلال ساعات

قالت الدكتور جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إنه يوجد بروتوكول وضعته وزارة الصحة منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتم وضعه بواسطة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والتي شكلتها وزارة الصحة، وهو بروتوكول موحد يصدر باسم الوزارة ويعدل دوريا مع تطورات الأزمة والمرض.

وأضافت العسال خلال حديثها مع الإعلامية جومانة ماهر، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أنه يوجد 3 نسخ ظهرت من البروتوكول حتى الآن، والنسخة الرابعة في طريقها للظهور خلال ساعات، حيث سيتم وضع بعض التعديلات على البروتوكول.

وتابعت العسال، أن الفترات الماضية تم تداول العديد من البروتوكولات المغلوطة على أنها تابعة لوزارة الصحة، ولكن ليس لها أساس من الصحة.