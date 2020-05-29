"كورونا" يجبر نيويورك على إلغاء قانون عمره 200 عام

ألغت ولاية نيويورك الأميركية، أمس، قانونا عمره 200 عام، يمنع ارتداء كمامات، نظرا لتعارضه مع الإجراءات الاحترازية لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأشادت المدعي العام للولاية، ليتيشيا جيمس، بإلغاء القانون الذي كان يعتبر ارتداء مجموعة من الأشخاص كمامات في أماكن عامة مخالفة جنائية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت "ليتيشيا"، إنه كان من قبيل سياسة المنطق العام إلغاء قانون عمره نحو قرنين من الزمان، حيث إنه يشكل تعارضا واضحا مع الأمر التنفيذي لحاكم نيويورك، أندرو كومو، في أبريل، والذي يلزم سكان الولاية بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، في إطار جهود الحد من الوباء الذي تعتبر الولاية أكبر ضحاياه في الولايات المتحدة.

وأضافت، "حتى إذا كان من الصعب تخيل قيام الشرطة بتطبيق القانون، أو قيام مدع بتوجيه اتهام، أو تأييد قاض لمثل هذه التهمة خلال أزمة كوفيدـ19، فإنه يجب علينا ألا نتهاون مع وضع يكون فيه الالتزام بالقانون أمرا خطيرا".

ووفقا لوسائل إعلان أميركية، يعود "تشريع مكافحة قناع الوجه"، إلى قانون تم تمريره في عام 1845، بهدف إخماد انتفاضات مسلحة من قبل مزارعين مستأجرين في هودسون فالي في ولاية نيويورك وكانوا يلجأون إلى التنكر لمهاجمة رجال إنفاذ القانون.