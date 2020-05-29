تويتر يضع إشارة "تمجيد للعنف" على تغريدة لترامب بشأن أحداث مينيابوليس

وضع تويتر إشارة "تمجيد للعنف" على تغريدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن أحداث مينيابوليس، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

واتهم الرئيس الأمريكي، موقع التغريدات القصيرة تويتر، بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، و"خنق حريّة التعبير" في الولايات المتحدة، بعد إدراج الموقع في سابقة من نوعها، اثنتين من تغريداته في خانة التغريدات المضلّلة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنّ موقع تويتر وضع علامة تعجب زرقاء أسفل إحدى تغريدات ترامب التي تشكك في مصداقية الاقتراع عبر البريد، داعيا القراء إلى "تقصي الحقائق" والحذر في التعاطي معها.

وغرّد ترامب عبر حسابه على تويتر، قائلا: "يتدخل تويتر الآن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، يقولون إن بياني عن الاقتراع عبر البريد والذي سيؤدي إلى فساد وتزوير هائل، غير صحيح، هم يستندون في تقصي الحقيقة على أخبار مفبركة من وسائل إعلام كاذبة مثل سي إن إن وواشنطن بوست (المملوكة لشركة أمازون)".

وتابع الرئيس الأمريكي بأنّ "تويتر يخنق حرية التعبير تمامًا، وأنا بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة، لن أسمح بحدوث ذلك!".

كان ترامب، الذي لديه أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على تويتر، ذكر في تغريدات في وقت سابق أنّ الاقتراع بالبريد سينطوي على "احتيال إلى حد بعيد" وسيؤدي إلى "انتخابات مزورة".

كما خصّ بالذكر حاكم ولاية كاليفورنيا بشأن هذه القضية، على الرغم من أنّ الولاية ليست الوحيدة التي تستخدم الاقتراع بالبريد.

ووضع موقع التواصل الاجتماعي تحذيرا أسفل تغريدة ترامب لأول مرة في وقت سابق من اليوم، مشيرا إلى أنّ ادعاءه بأنّ كاليفورنيا سترسل بطاقات الاقتراع بالبريد إلى أي شخص يعيش في الولاية كان كاذبا، وأنّ بطاقات الاقتراع بالبريد موجودة بالفعل في عدة ولايات بما في ذلك ولاية أوريجون ويوتا ونبراسكا.

كما صوّت ترامب نفسه بالبريد في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في فلوريدا هذا العام.

وقال متحدث باسم تويتر لصحيفة (ذا هيل): "تحتوي هذه التغريدات على معلومات قد تكون مضللة بشأن عمليات التصويت وتم وضع علامة تعجب زرقاء تحتها لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريد".

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى على تويتر: "لا يمكن للولايات المتحدة إجراء الانتخابات عبر البريد، ستكون أكبر انتخابات مزورة في التاريخ، يمكن طباعة آلاف بطاقات الاقتراع المزيفة وإجبار الناس على التوقيع، البعض يحاول استغلال مرض كورونا المستجد لدعم هذا الغش".