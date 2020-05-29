الدولار يستقر في كافة البنوك وشركات الصرافة خلال أسبوع

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث للمواقع الإلكترونية للبنوك وشركات الصرافة، أمس الخميس.

وكان الدولار قد حقق مكاسب بلغت 11 قرشا خلال الأسبوع الماضي، مقابل الجنيه، في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي - الأهلي الكويتي - بيريوس- المصري الخليجي - قناة السويس - مصر إيران للتنمية - المصرف المتحد - المشرق - الأهلي المتحد - المصرف المتحد - التنمية الصناعية - التجاري الدولي -الإمارات دبي الوطني - التعمير والإسكان - hsbc - قطر الوطني،" الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار، حيث سجل البيع ب15.91جنيه، و15.81جنيه للشراء.

فيما سجل بنكي مصر والأهلي المصري الأقل سعرا في البيع، ليباع الدولار ب15.89جنيه و15.79جنيه للشراء.