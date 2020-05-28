فيلم جديد لـ "سبايك لي" على "نتفلكس" في يونيو المقبل

أعلنت "نتفلكس" عن عرض فيلم Da 5 Bloods، عبر منصتها يوم 18 يونيو، وهو من إخراج الأمريكي سبايك لي، ومن بطولة تشادويك بوسيمان، ميلاني تيري، جان رينو.

تدور أحداث الفيلم حول عودة أربعة من المحاربين الأمريكيين الأفارقة إلى "فيتنام" بعد الحرب بعقود، بحثًا عن رفات قائد فرقتهم.

ولمخرج الفيلم سبايك لي، تاريخ سينمائي كبير، حيث أخرج أكثر من 90 عملا فنيا، تتنوع بين مسلسلات وأفلام، وقام بإنتاج أكثر من 70 عملا.

وترشح "سبايك" لجائزة "أوسكار" 4 مرات، وحصل عليها مرتين الأولى كانت جائزة فخرية عام 2016، والثانية أفضل سيناريو مقتبس عن فيلم BlacKkKlansman عام 2018

كان أعلن مهرجان كان السينمائي، عن اختيار "سبايك لي" رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان في الدورة رقم 73.. ولكن "كورونا" تسبب في تأجيل المهرجان.