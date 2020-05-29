نيران التخفيضات تندلع في سوق السيارات المحلي.. تعرف على القائمة

في ظل ركود المبيعات، وخلال تلك الأزمة الراهنة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، توقفت العديد من القطاعات الاقتصادية عن نشاطها المعتاد، كما توقفت حركات البيع والشراء التي أدت إلى ركود اقتصادي في العديد من القطاعات الكبرى، كان أهمها قطاع السيارات، الأمر الذي أجبر الكثير من وكلاء السيارات داخل السوق المحلية على تخفيض أسعار عدد من الموديلات لتسهيل عمليات البيع.

بسبب ركود المبيعات الواقع بداية من مارس الماضي والمستمر بعد توقف الحركة الاقتصادية، تزامنا مع نتشار فيروس "كوفيد 19"، انخفضت أسعار عدد من العلامات التجارية بمختلف الموديلات، وخلال التقرير التالي، يرصد "الوطن"، أبرز التخفيضات التي وقعت خلال الفترة الماضية في ظل الأزمة الحالية، حيث شملت التخفيضات سيارات تنتمي لعلامات تجارية يابانية وصينية وأوروبية وماليزية، وتتنوع بين سيارات سيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات.

قررت مجموعة "جي بي غبور أوتو" وكيل كلًا من "هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي"، تخفيض أسعار سيارتي هيونداي "غلنترا وأكسنت" بقيمة وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

ووصل السعر الرسمي للسيارة "هيونداي إلنترا HD" داخل السوق المحلي إلى (الفئة الأولى إلى 230 ألف جنيه، والفئة الثانية إلى 237 ألف جنيه، والفئة الثالثة إلى 243 ألف جنيه، والفئة الرابعة إلى 250 ألف جنيه، والفئة الخامسة إلى 258 ألف جنيه).

وضم قرار التخفيضات سيارة "هيونداي إلنترا AD" والتي وصل سعرها الرسمي إلى (الفئة الأولى 290 ألف جنيه، والفئة الثانية إلى 300 ألف جنيه، والفئة الثالثة إلى 322 ألف جنيه، والفئة الرابعة إلى 335 ألف جنيه).

وشمل القرار تخفيض أسعار سيارة "هيونداي كسنت HCI" والتي وصل سعرها الرسمي إلى (الفئة الأولى 250 ألف جنيه، والفئة الثانية 263 ألف جنيه، والفئة الثالثة 273 ألف جنيه، والفئة الرابعة 313 ألف جنيه، والفئة الخامسة 330 ألف جنيه).

ومن جانبها قررت شركة "المنصور للسيارات" وكيل (شيفروليه، وأوبل، وMG)، عن تخفيض أسعار سيارات "MG6" بقيمة تتراوح بين 5 و25 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية، حيث وصلت أسعار فئاتها إلى (الفئة الأولى إلى 274.990 جنيه مصري، والفئة الثانية إلى 289.990 جنيها، والفئة الثالثة إلى 299.990 جنيها، والفئة الأعلى إلى 304.990 جنيه).

كما خفضت شركة "المنصور للسيارات" أسعار العلامات التجارية الأتية خلال موجة التخفيضات التي وقعت على أسعار السوق المحلي خلال الأونة الأخيرة مثل :انخفاض أسعار سيارة "أوبل أسترا تيربو" بقيمة وصلت إلى 21 ألف جنيه، ويصل سعرها الرسمي إلى 299.990 جنيه.

كما انخفضت أسعار سيارة "شيفروليه ماليبو"، بقيمة وصلت إلى 40 ألف جنيه ليبدأ السعر الرسمى من 339.990 حتى 399.990 جنيه.

كما شهدت أسعار سيارة "ميتسوبيشى اكليبس" انخفاضا بقيمة بدأت من 10 آلاف جنيه ووصلت إلى 30 ألف جنيه، وتصل أسعار فئاتها الرسمية إلى (الفئة الأولى 380 ألف جنيه، والفئة الثانية 400 ألف، والفئة الثالثة: 425 ألفا، والفئة الرابعة 460 ألفا، والفئة الخامسة 480 ألف جنيه).

وفي ذات السياق، خفضت الشركة المصرية التجارية واتوموتيف، وكيل العلامة التجارية (أودي وفولكس فاجن) في مصر، أسعار سيارة "اودي Q2" بقيمة وصلت إلى 40 ألف جنيه.

كما خفضت شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكيل العلامة التجاريه "بى واي دي" في مصر، أسعار السيارة "بي واي دي s5" بقيمة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

كما انخفضت أسعار السيارة "رينوا كادجار2020" الفرنسية، بقيمة وصلت إلى 20 ألف جنيه، وسيارة "سيات ليون" الهاتشباك، والتي حصلت على تخفيض وصل إلى 20 ألف جنيه.

وخلال تلك الموجات المتلاحقة بتخفيضات على أسعار السيارات خلال تلك الفترة، وقع تخفيض على أسعار السيارة "لكزس LX 570" وصل إلى 350 ألف جنيه.

بالإضافة إلى السيارة "كزس LS500" والتي حصلت على تخفيض وصل إلى 500 ألف جنيه.