بعد إضافة متابعة مرضى العزل المنزلي.. خطوات استخدام تطبيق "صحة مصر"

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيرورس كورونا المستجد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كل جهات الدولة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.

وخلال الاجتماع، أوضحت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أنه تم تحديث التطبيق الإلكتروني "صحة مصر"، وإضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية التي تم ضمها، وكيفية الوصول لأقرب مستشفى لمقر التواجد، تيسيراً على المواطنين، كما تم إضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، إللى التطبيق، وكذا الابلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض.

وتستعرض "الوطن"، الخدمات التي يقدمها تطبيق صحة مصر كالتالي:

الإبلاغ

وفي هذا الجزء يمكنك أن تبلغ عن حالتك أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها البرنامج؛ لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيجرى تسجيلها ونتيجة لمدى احتمال الإصابة سيتم توجيهك لكيفية التصرف وما الإجراء المناسب لحالتك أو لحالة الشخص المبلغ عنه.

الإشعارات

ستصلك رسائل تنبيه إذا ما اقتربت من أحد المواقع التي تحتوي على إصابات حتى تأخذ حذرك وتتجنب الإصابة، ويستلزم تفعيل هذه الخاصية للسماح للبرنامج بتتبع موقعك وتفعيل هذه الخاصية في هاتفك المحمول.

مقالات

وتشمل مقالات متنوعة وشاملة عن كل ما يهمك من أساليب الوقاية والعادات أو الأخطاء التي قد تتسبب في نقل العدوى ونصائح تقوية المناعة وكيفية التعامل في المواقف اليومية لتجنب العدوى، إضافة إلى كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.

الأسئلة الشائعة

ردود وافية ومستفيضة عن كل التساؤلات التي تدور بذهنك حول المرض وكيفية الوقاية منه أو التعامل مع الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها في صيغة سؤال وجواب.

تحدث معنا

ويمكنك عن طريق هذه الخاصية التواصل مع وزارة الصحة المصرية، عن طريق واتس آب، إذ يحولك البرنامج مباشرة للرقم الخاص على برنامج واتس آب.

أرقام تهمك

يعرض البرنامج لك كل الأرقام والروابط التي تمكنك من التواصل مع وزارة الصحة بكل وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.

خاصية التنبيهات الصوتية

وتحتوي على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين نحبهم لتذكيرك وتنبيهك لإرشادات الوقاية والحماية من العدوى، ويمكنك التحكم في تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.

ويمكنك تحميل التطبيق من هنـــــــا.

واتس آب وزارة الصحة المصرية

كما أطلقت وزارة الصحة المصرية خدمة الرد الآلي عبر تطبيق واتس آب، للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وهذه الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات لأهم الاستفسارات عن فيروس كورونا من وزارة الصحة والسكان على مدار اليوم، عن طريق حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول أول الدخول إلى ذلك الرابط https://wa.me/201553105105، ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق واتس آب، للبدء في الخدمة، وتظهر بعدها قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يختار من بينها ويستقبل من خلالها الإرشادات اللازمة من وزارة الصحة.

كيفية استخدام واتس آب وزارة الصحة

- اكتب رقم (1) أو (أعداد) لتصلك آخر الإحصائيات للحالات الإيجابية في مصر أو الدول الأخرى.

- اكتب رقم (2) أو (حماية) لتظهر لك معلومات عن كيفية حماية نفسك من فيروس كورونا المستجد.

- اكتب رقم (3) أو (أسئلة) للحصول على الأسئلة الشائعة.

- اكتب رقم (4) أو (عزل) لإرشادات العزل المنزلي.

- اكتب رقم (5) أو (مخالط) لتصلك معلومات عن كيفية حماية نفسك في حين مخالطة مشتبه.

- اكتب رقم (6) أو (أخبار) لتصلك آخر الأخبار.

- اكتب رقم (7) أو (تواصل) للتواصل مع الوزارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

- اكتب رقم (8) أو (تطهير) لإرشادات التطهير والتنظيف.

- اكتب رقم (9) أو (تبرع) إذا كان لديك رغبة في التبرع.

- اكتب رقم (10) أو (إبلاغ) إذا كنت ترغب في تقييم حالة اشتباه بأعراض فيروس كورونا.