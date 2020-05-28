وزيرة الصحة: إضافة متابعة مرضى "العزل المنزلي" إلى تطبيق صحة مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحديث التطبيق الإلكتروني "صحة مصر"، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المجموعة الطبية لمواجهة الفيروس لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جهات الدولة.

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع، إنّ التحديث تضمن إضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية التي جرى ضمها، وكيفية الوصول لأقرب مستشفى لمقر التواجد، تيسيرا على المواطنين، وإضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، إلى التطبيق، والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة تقريرا، تضمن تحديثا لإجمالي أعداد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والحالات التي تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية، وكذا الحالات التي تلقت العلاج وشفيت وخرجت من المستشفيات، إلى جانب إجمالي حالات الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وتوزيع الحالات على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن توزيع الحالات المصابة سواء داخل المستشفيات أو النزل أو العزل المنزلي.