حجز مسن بمستشفى العريش العام لاشتباه إصابته بكورونا

قام الفريق الطبي بمستشفى العريش العام، بحجز إحدى الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بقسم الإحالة بالمستشفى.

وقال مصدر طبي من مستشفى العريش العام، إنه تم حجز رجل ستيني وصل للمستشفى شاكيًا من آلام فى الصدر والحلق والسخونية.

وأضاف المصدر، أنه تم أخذ العينات وإرسالها إلى المعامل فى الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي فى انتظار ظهور نتيجة التحاليل.

يُذكر أن سيدة نُقلت إلى مستشفى العزل في أبو خليفة بالاسماعيلية، بعد ثبوت إيجابية عينتها، وهي الحالة الثانية بشمال سيناء المصابة بفيروس كورونا.