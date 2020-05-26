نقل مصابة بكورونا من العريش لمستشفى عزل أبو خليفة

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم، نقل حالة مصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى العزل بمدينة أبو خليفة التابعة للإسماعيلية.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم نقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى العزل بأبو خليفة لتكون الحالة الثانية المعزولة من شمال سيناء، وهى لسيدة تبلغ من العمر قرابة 39 عاما.

وقد أثارمقطع فيديو، بث مباشر، نشره أحد النشطاء على "فيس بوك" بمدينة العريش مع نجل الحالة المصابة بكورونا استياء الجميع في العريش على هذا التجاوز، وطالب البعض أيضا الشخص الذى صور الفيديو بعزل نفسه عن المجتمع لكونه خالط حالة محتمل إصابتها بالفيروس. وقدم بعض النشطاء بلاغات إلى المحافظ بضرورة التحقيق في الموضوع، خاصة أن هذا الشخص موظف في ديوان عام المحافظة.