لجان لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة في الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، اعتباراً من غد السبت.

أوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الأجرة بالغربية، إنه جرى تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت.