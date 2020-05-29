ارتداء الكمامة وضبط المخالفين.. تعليمات محافظ الغربية لمواجهة كورونا

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تعليمات إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدراء المديريات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن تلك التعليمات، وفقا لما جاء في بيان، اليوم، الجمعة، التشديد على ارتداء الكمامة اعتبارا من غد، السبت، سواء للموظفين أو العاملين أو المترددين على أماكنكم مع قياس درجه الحرارة وعدم السماح لأي منهم بالدخول إلى المكان دون كمامة أو في حالة ارتفاع درجه الحرارة، ولا يسمح بدخول غير الملتزم وتوقيع الغرامة عليه واحتساب اليوم غياب له.

وفي حالة مخالفة المواطن، يجري منعه من الدخول وإبلاغ النجدة لاتخاذ اللازم معه لتطبيق الغرامة المقررة طبقا لقرار رئيس الوزراء.